Coronavirus: in Sardegna 79 nuovi contagi, due guariti e un nuovo paziente in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale nuovamente il dato giornaliero dei contagi da Covid-19 in Sardegna: nelle ultime 24 ore l'unità di crisi regionale ha registrato 79 nuovi casi di positività contro i 22 di ieri. Di questi, 68 sono stati rilevati attraverso lo screening e 11 da sospetto diagnostico. Il dato è comprensivo di alcuni casi rilevati negli ultimi tre giorni e non ancora computati. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto, mentre nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.083 test. Salgono così a 2.193 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 135.617 tamponi. Sono invece 28 i pazienti ricoverati in ospedale. Si registra inoltre un paziente in più in terapia intensiva, che porta il totale sull’isola a quattro. Le persone in isolamento domiciliare sono 757. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.266 pazienti guariti (due in più rispetto al precedente bollettino), più altri quattro guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.193 casi positivi complessivamente accertati, 401 (+18) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 228 (+11) nel Sud Sardegna, 66 (+1) a Oristano, 145 (+20) a Nuoro, 1.353 (+29) a Sassari. (Rsc)