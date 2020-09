Coronavirus: Ciaramella (Pd), screening sui bambini e Usca pediatriche in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna strutturare la prevenzione e il monitoraggio in collaborazione con i pediatri di famiglia, abbiamo già istituito le unità assistenziali di continuità sanitaria per gli adulti. È inderogabile pensare anche a quelle per i più piccoli, onde evitare che gli ambulatori pediatrici si trasformino in una bomba ingestibile: servono delle Usca Pediatriche, una per Asl, ed un percorso chiaro e completo con linee e guida ed un protocollo per gestire gli eventuali casi positivi". Lo ha detto il consigliere regionale campano del Pd Antonella Ciaramella. (Ren)