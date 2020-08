Sardegna: Coldiretti, quindici anni per ricostruire i boschi devastati dagli incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto, e non è purtroppo la prima volta, tanto lavoro e tanti sacrifici andati letteralmente in fumo - ha spiegato il presidente Coldiretti della sezione di Trinità D'Agultu Sebastiano Suelzu che ha visto nei giorni scorsi bruciare i terreni della sua azienda -. Dovrò fare nuovi investimenti per recinzioni e acquisto di foraggio per sopperire alla mancanza di pascolo. Spero che chi ha provocato tutto questo venga assicurato alla giustizia". La macchina della solidarietà del mondo agricolo è sempre pronta per cercare di alleviare le perdite dei colleghi. "Ma è chiaro che non basta perché il fuoco provoca tante perdite - afferma il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu che nei giorni scorsi ha firmato come presidente regionale dell'Organizzazione agricola la lettera inviata al presidente della Regione Solinas e agli assessori all'Ambiente e Agricoltura per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per evento eccezionale catastrofico. (segue) (Rsc)