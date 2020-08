Sardegna: dal 21 al 27 settembre a Villacidro la XXXV edizione del premio letterario "Giuseppe Dessì"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna a Villacidro l'immancabile appuntamento di inizio autunno con il premio letterario "Giuseppe Dessì", promosso dall'omonima Fondazione intitolata allo scrittore sardo. Giunto alla sua trentacinquesima edizione, il concorso letterario terrà banco nella cittadina del Sud Sardegna da lunedì 21 settembre a domenica 27 settembre. Ricco e articolato, come da tradizione, il cartellone della settimana di appuntamenti che fa da cornice al premio con presentazioni di libri, concerti, spettacoli, mostre e iniziative di turismo culturale alla scoperta dei luoghi dove l'autore di "Paese d'ombre" (Cagliari 1909 - Roma 1977) aveva le sue radici. Sabato 26 settembre il momento più atteso: la proclamazione e premiazione dei vincitori delle due sezioni - Narrativa e Poesia - in cui si articola il concorso letterario, e la consegna del premio speciale della Giuria e del premio speciale della Fondazione di Sardegna. Sono 282 le opere iscritte quest'anno al premio Dessì: 169 per la sezione Narrativa e 113 per la sezione Poesia. Tra queste la giuria presieduta da Anna Dolfi ha selezionato i tre finalisti di ciascuna delle due sezioni letterarie, i cui nomi verranno annunciati nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 4 settembre a Cagliari, presso la sede della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta, 2. All'incontro con i giornalisti, con inizio alle 11, interverranno il sindaco di Villacidro Marta Cabriolu, un rappresentante della Fondazione di Sardegna, il presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci, e Duilio Caocci in rappresentanza della giuria del premio. Nel corso della conferenza stampa verranno annunciati anche i nomi dei vincitori del premio speciale della Giuria e del premio speciale della Fondazione di Sardegna, e il programma completo della settimana culturale villacidrese. La trentacinquesima edizione del premio Dessì è promossa e organizzata dalla Fondazione "Giuseppe Dessì" con il comune di Villacidro, col patrocinio dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, della Fondazione di Sardegna, del ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e del Gal Linas Campidano. (Rsc)