Coronavirus: M5s, attivare presidi di soccorso e assistenza nell'agro nocerino sarnese (2)

- Cammarano e Petrosino hanno aggiunto: "Eppure, l'organizzazione aziendale prevedeva per l'Agro, l'Usca funzionale ai comuni di Sant'Egidio-Corbara- Angri, Sarno-San Valentino-Pagani, oltre ad un presidio a Scafati. Disposti anche a Vallo della Lucania, Sala Consilina e Trentinara, oltre ad Agropoli e in altre città o comprensori superiori ai 50 mila abitanti. Tali Unità dovevano essere provvidenziali nella cura e nella terapia dei pazienti paucisintomatici da Covid19, minimizzando i rischi per i pazienti potenzialmente positivi o a rischio. Perché questo servizio non viene garantito nonostante i fondi del Governo per l'emergenza?". Gli esponenti del movimento cinque stelle hanno concluso: "La Regione Campania è seconda per numero di contagi e non possiamo permetterci passi falsi né possiamo essere impreparati nell'assistenza in caso di un nuovo picco del Covid19. Chiediamo quindi all'Asl di accelerare l'organizzazione delle Usca e di garantirne il funzionamento. In un momento così delicato, con la crescita dei contagi e l'arrivo dell'autunno che potrebbe peggiorare la situazione, la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale". (Ren)