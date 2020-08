Regionali: Cantalamessa (Lega), irresponsabilità De Luca porta Campania a essere prima nei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania prima per contagi e penultima per tamponi. Ogni 100mila abitanti poco più di 6mila tamponi a fronte della media nazionale intorno ai 13mila. In Veneto addirittura 23.000 con quasi un milione di abitanti in meno rispetto alla nostra regione. Ecco dove ci hanno portato le offese e le dirette social di De Luca". Lo ha detto il deputato leghista Gianluca Cantalamessa che in una nota ha spiegato: " La Campania, prima per contagi, è una vergogna per tutti i cittadini campani che hanno sacrificato la propria libertà per mesi. Lo denunciamo da tempo, occorre incrementare il numero dei tamponi. De Luca aveva tutto il tempo per organizzare. Non si può attendere giorni per avere gli esiti". Quindi ha concluso: "A oggi, riuscire a fare un tampone anche se si è stati a contatto con positivi, è quasi impossibile. Avvaliamoci delle strutture private. Ieri 6.729 tamponi, nel Lazio ne hanno fatti il doppio. La Campania è governata da piatti vacanti. Mastella pensa a fare le multe ai leghisti senza mascherina e De Luca ai venditori di cocco. Mandiamoli a casa il prima possibile".(Ren)