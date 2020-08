Sardegna: Cuccu (M5s), no al trasferimento a Carbonia della sede del Parco geominerario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un fatto davvero inaccettabile e di una scelleratezza che bisogna impedire - ha concluso Carla Cuccu - visto le ripercussioni negative che questa decisione rischia di creare per l'intero territorio. Così come è assurdo che la città di Iglesias non sia stata in grado, in questi ultimi 20 anni, di fare del palazzo Bellavista la sede definitiva del Parco. Oltre al danno già creato dalla cacciata del sito dall'Unesco, rischia di aggiungersi la beffa". (Rsc)