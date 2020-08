Molise: Regione lascia a casa circa 100 lavoratori dell'assistenza tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento persone, cento famiglie che perdono il lavoro. Sono i numeri della regione Molise che ha deciso di non rinnovare i contratti per l'assistenza tecnica Fsc e Psr. Questo il grido d'allarme lanciato oggi dal consigliere regionale Nicolino Facciolla (Pd). "Si tratta per lo più di giovani lavoratori - spiega Facciolla - sui quali, negli anni precedenti, si è fortemente investito in formazione e corsi di specializzazione al fine di migliorare la loro professionalità e renderla più adatta a quanto veniva richiesto dalla struttura regionale e dagli Enti facenti parte della Regione. Ad oggi siamo tutti consapevoli che interi comparti della regione Molise non possono fare a meno del prezioso contributo di questi professionisti dell'assistenza tecnica. Eppure chi oggi guida la Regione ha scelto di non rinnovare loro i contratti producendo un doppio danno: da un lato la mancanza di prospettiva e certezza economica per questi professionisti e per le loro famiglie, dall'altra un ulteriore rallentamento e difficoltà per gli uffici della Regione che per moltissime attività sapevano di poter contare sull'apporto di questi lavoratori". (segue) (Gru)