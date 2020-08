Abruzzo: Blasioli su trasporti, posticipare scadenza per richiesta rimborsi biglietti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la Regione posticiperà di qualche giorno la scadenza della richiesta di rimborso degli abbonamenti mensili, annuali e semestrali ai trasporti pubblici non goduti in ragione dell'emergenza Covid, sarà possibile accontentare un maggior numero di pendolari, studenti e ragazzi che non hanno potuto farla, ma che hanno pagato il servizio", così il consigliere Pd della regione Abruzzo Antonio Blasioli che ha scritto al presidente Marco Marsilio e al sottosegretario ai Trasporti Umberto D'Annutiis a proposito. "La delibera di giunta del 10 agosto scorso - sostiene Biasoli - fissa alla mezzanotte di oggi la scadenza delle domande del rimborso, reso possibile in attuazione del decreto Rilancio - spiega il consigliere -. Considerato che sono passati solo 21 giorni dall'approvazione della delibera, varata peraltro nel clou della stagione estiva e a ridosso del Ferragosto e comparsa dopo diverso tempo sui siti dei gestori (ad esempio su quello di Tua il modulo è stato pubblicato dopo Ferragosto), tale possibilità potrebbe essere sfuggita a molti aventi diritto fra lavoratori e studenti pendolari abruzzesi, magari perché erano fuori Regione". (segue) (Gru)