Sardegna: Zedda, al lavoro per scongiurare licenziamento dei lavoratori di Porto Canale (3)

- Alle 12 di oggi si è chiusa la gara internazionale di partecipazione per l'aggiudicazione della gestione del Porto Canale, la quale, ha osservato Zedda, "pone le basi per il rilancio delle attività commerciali legate al settore del transhipment e la prospettiva di un futuro occupazionale per i lavoratori. Alla luce di ciò chiediamo a gran voce all'azienda di rivalutare l'ipotesi di cristallizzare il licenziamento che coinvolge tante famiglie per dar modo alla regione Sardegna, in accordo con il governo, di trovare le giuste condizioni che consentano di poter intervenire a supporto di tutti i lavoratori, in attesa della valutazione dell'istanza. Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e alla forte convinzione della rilevanza strategica dello scalo, non solo per Cagliari, ma per tutta l'Isola, continueremo a lavorare su questa direzione che volge a creare opportunità di sviluppo e di lavoro in tutta la Sardegna", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (Rsc)