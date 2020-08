Coronavirus: Piemonte, nessun decesso nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato registrato oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi di 4146 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 223 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte (Rpi)