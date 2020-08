Abruzzo: Napoli calcio, sostegno alle imprese e rilancio promozione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre all'aspetto tecnico-agonistico esiste una destinazione turistica che vogliamo promuovere, diffondere e valorizzare. Naturalmente, con un occhio attento alle prospettive future imprenditoriali e a come individuare ed affrontare quei nodi critici che le aziende locali devono superare nei processi produttivi, nel rapporto con i lavoratori e con i fornitori, nonché nel contesto di sostenibilità dell'impresa stessa". E' il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo della regione Abruzzo presente in questi giorni a Castel di Sangro, insieme ad altri componenti della giunta regionale, in occasione del ritiro del Napoli Calcio.(Com)