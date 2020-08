Sardegna: preoccupazione per lavoratori Porto Canale Cagliari, Uil, "prevalgono interessi di bottega" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci paiono indebite e fuori luogo, le dichiarazioni di alcuni soggetti imprenditoriali apparse nelle ultime ore - continua il comunicato - in cui si minacciano ricorsi al Tar e si tenta di tirare per la giacchetta qualche istituzione. Ci riferiamo al gruppo Grendi, storica realtà radicata sul territorio, che crea occupazione, ma che non ha volumi e numeri per assorbire i 200 lavoratori di Cict: non accettiamo le ipotesi di iniziative che lascino a casa il 90% dei lavoratori. Vogliamo inoltre ricordare che la stessa società ha fatto richiesta di ricorso alla Cig per contrazione di traffici sulla quale si attende l'avvio dell'iter di esame congiunto. Invitiamo Grendi a partecipare alla Call indetta dalla Adsp e a presentare una offerta e un piano industriale, se ambisce a controllare e sviluppare il Terminal container di Cagliari con il ruolo da protagonista che merita, impegnandosi ad assumere l'intera forza lavoro di Cict. Nessuno può pensare di dimenticarsi di 200 famiglie", conclude il sindacato. (Rsc)