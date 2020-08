Sardegna: riforma sanitaria, vertice nel pomeriggio a Villa Devoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice fra i partiti di maggioranza in Consiglio regionale per dipanare gli ultimi nodi in vista dell'esame in aula degli ultimi articoli della Riforma del sistema sanitario della Sardegna, è stato convocato a Villa Devoto a Cagliari, sede della presidenza della Regione, alle 14.30. Si parlerà del destino dell'ospedale oncologico "Businco" e del Microcitemico attualmente accorpati all'Azienda ospedaliera Brotzu. L'idea, in particolare dell'Udc, sarebbe quella di accorpare il Businco all'Azienda ospedaliera universitaria e il Microcitemico all'Asl 8. Un'operazione che vede contrari i Riformatori, favorevoli allo status quo e favorevole l'Azienda ospedaliera universitaria che grazie ai nuovi posti letto guadagnati potrebbe ottenere l'accreditamento della facoltà di Medicina da parte del ministero e salvare così alcune scuole di specializzazione. Altri temi caldi del vertice, le amministrative di ottobre e i casi di coronavirus sui quali l'opposizione di centrosinistra chiederà al presidente della Regione, Christian Solinas, di riferire nella seduta di domani del Consiglio regionale. (Rsc)