Imprese: da Intesa Sanpaolo 300 milioni per danni maltempo nei territori del Triveneto

- Intesa Sanpaolo, visto il perdurare della situazione di emergenza, ha esteso il sostegno alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo, stanziando un plafond di 300 milioni di euro per le province di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Stando al relativo comunicato stampa, il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani, commercianti e agricoltori che hanno subito danni, per offrire loro un sostegno finanziario dedicato. In particolare, Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo, e l’accesso a nuovi finanziamenti a condizioni agevolate. La banca, prosegue la nota, ha messo a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire informazioni e assistenza. “Intesa Sanpaolo è profondamente legata ai territori in cui opera e vuole dare un aiuto concreto alla collettività e al tessuto economico: dopo il primo plafond di 100 milioni per il veronese abbiamo deciso di agire subito con un nuovo intervento di 300 milioni per aiutare famiglie e imprese di tutto il Triveneto ad affrontare questa situazione critica”, ha commentato Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. (Com)