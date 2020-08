Regionali: Tajani (FI), candidato Caldoro perché Campania ha bisogno di serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo voluto la candidatura di Stefano Caldoro alla guida della Campania per rappresentare una vera alternativa a un governo regionale pasticcione. Purtroppo, i problemi della sanità in Campania non sono legati all’impennata dei contagi da Coronavirus, si sapeva ci sarebbe stata una nuova ondata, lo avevamo detto, ma non è stato fatto nulla". Lo ha dichiarato in una nota il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani: "Il dramma della sanità campana non è dovuto solo al Covid, basta vedere le scene vergognose dei malati e dei ricoverati in questa regione: ecco perché serve una rivoluzione, un uomo serio, affidabile, non abbiamo bisogno della brutta copia di Totò o Troisi”. (Ren)