Sardegna: Coldiretti, quindici anni per ricostruire i boschi devastati dagli incendi

- Per ricostituire i boschi ridotti in cenere ci vorranno fino a 15 anni, questa la stima di Coldiretti Sardegna per la quale "a pagare a caro prezzo la piaga degli incendi sono le aziende agricole, esposte in prima linea a questa calamità. Anche gli ultimi incendi del fine settimana che hanno interessato il Nord Sardegna, ed in particolare quello di Loiri Porto San Paolo, hanno causato ingenti danni alle aziende agricole con la perdita di pascoli, scorte foraggere, recinzioni e danni ai boschi". (segue) (Rsc)