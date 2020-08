Sardegna: Coldiretti, quindici anni per ricostruire i boschi devastati dagli incendi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno i numerosi incendi (il 60 per cento dei quali - secondo una stima Coldiretti - sono di origine dolosa) hanno colpito duramente in tutto il territorio regionale numerose aziende agricole distruggendo ettari di sugherete, olivi, pascoli, scorte di foraggio, strutture (capannoni, case coloniche, recinzioni, impianti di irrigazione) e causato la morte di numerosi capi di bestiame (ovini, bovini ed equini). "Alla Regione - ricorda Battista Cualbu - abbiamo chiesto l'attivazione degli aiuti previsti dal Psr con la sottomisura 8.3: ('Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici') e dalla misura 5.2.1 ('Sostegno investimenti in azioni di ripristino', 'per garantire in tempi brevissimi il ripristino dei danni e la ripresa ordinaria dell'attività agricola')". (segue) (Rsc)