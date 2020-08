Coronavirus: M5s, attivare presidi di soccorso e assistenza nell'agro nocerino sarnese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agro sarnese nocerino ha bisogno di presidii di soccorso e di assistenza per i pazienti Covid o sospetti tali: a oggi, dopo i forti ritardi dell'azienda sanitaria, è il momento di accelerare sia per i contagi da rientro che per scongiurare il congestionamento in caso di una seconda ondata della pandemia". Lo hanno denunciato in una nota congiunta il consigliere regionale Michele Cammarano e la candidata al consiglio regionale Alessandra Petrosino: "Abbiamo inviato una lettera all'Asl chiedendo risposte e certezze circa il funzionamento delle Usca sul territorio salernitano ed in particolare, nell'agro. L'Asl di Salerno lo scorso 27 aprile ha comunicato l'attivazione dei presidii Usca nel salernitano per l'assistenza ai positivi. Tali strutture sono finalizzate a garantire 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, l'assistenza territoriale dei pazienti affetti da Covid-19. Sono 21 i centri in tutta la provincia di Salerno previsti dall'Asl locale: ad oggi però, come da segnalazione degli stessi cittadini che si sono interfacciati con i distretti sanitari locali, il loro funzionamento è pressochè nullo". (segue) (Ren)