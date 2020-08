Sardegna: dalla Regione 351 mila euro ai Comuni per servizio di salvamento a mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna sosterrà con un finanziamento complessivo di 351 mila euro, che vanno a sommarsi al milione già assegnato a maggio, le amministrazioni dei comuni costieri per gli interventi di salvamento a mare. Un intervento che, a detta dell'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis, serve a "facilitare il proseguimento della stagione balneare e consentire l'accoglienza in sicurezza dei numerosi bagnanti che continueranno a frequentare quotidianamente le spiagge e il mare sardo". Per l'esponente dell'esecutivo regionale, "quest'est'anno è stata una stagione balenare certamente diversa dal solito, sia nei modi che nell'organizzazione, e soprattutto più breve, perciò, era necessario favorire il sostegno economico di questi presidi di sicurezza, che potranno garantire, anche nelle prossime settimane, l'accesso sicuro nelle spiagge, salvaguardando così l'indotto economico che riguarda i comuni nei litorali della Sardegna". (segue) (Rsc)