Sardegna: Cuccu (M5s), no al trasferimento a Carbonia della sede del Parco geominerario

- No al trasferimento provvisorio della sede del Parco geominerario da Iglesias a Carbonia. E' il pensiero della consigliera regionale del Movimento cinque stelle, Carla Cuccu che nei nei giorni scorsi, aveva presentato un'interrogazione per chiedere il definitivo rilancio del sito che potrebbe essere reinserito nella Rete dei Global Geoparks Network Unesco. "Non vorrei che questo trasferimento "provvisorio" diventasse poi definitivo - queste le parole della Cuccu -. Personalmente non riesco a capire la decisione dell'attuale dirigenza visto e considerato che, già da anni, esiste una delibera di Giunta del Comune di Iglesias che mette a disposizione del Parco Villa Boldetti, Villa Monteverdi e Villa Bellavista". (segue) (Rsc)