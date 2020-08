Molise: Fanelli (Pd), promuoverò discussione in Consiglio regionale per macroregione adriatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Molise e capogruppo del Partito democratico, Micaela Fanelli, è intervenuta sul tema delle macroregioni parlando di "una riforma di cui si discute da anni, che oggi si rafforza nella necessità di ridisegnare i confini fisici, sociali ed economici del post pandemia, attraverso un progetto di sviluppo che sappia fondere e fare leva sulla coesione, equità e crescita comune di popoli e territori. Con una grande ma non impossibile ambizione, che il percorso per giungere alle macroregioni parta dall'ultima nata, il Molise. A margine dell'incontro di Termoli - ha continuato l'esponente del Pd -, desidero ringraziare gli importanti relatori che hanno arricchito il dibattito che, insieme ad Ali, l'Associazione delle autonomie territoriali del cui direttivo nazionale faccio parte, abbiamo voluto riavviare sulle macroregioni, e su quella adriatica in particolare. Il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, il rettore emerito dell'Università Pegaso Giovanni Di Giandomenico, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, senza dimenticare il presidente di Ali Molise Luigi Valente e il segretario della gioventù federalista di Termoli Alfredo Marini". Fanelli ha aggiunto: "Un parterre di spessore e visione, accomunato dalla certezza che a cinquant'anni dalla istituzione delle Regioni sia giunta l'ora di riprendere il confronto mai cessato sulla riforma che culmini nelle macroregioni. Per risolvere i problemi mai superati, messi ancor più in risalto dalla pandemia, per avere più forza nei confronti dello Stato centrale e in Europa, per l'inizio di una nuova stagione riformista che dovrà vederci partecipi e protagonisti di cambiamenti radicali e necessari e, soprattutto, fondati sul riequilibrio dei diritti tra centro e periferia, città ed aree interne, per garantire più uguaglianza e giustizia sociale in tutti i luoghi". (segue) (Gru)