Sardegna: un chilo di droga nascosta sotto rifiuti e macerie, 28enne in manette a Cagliari

- Nascondeva oltre un chilo di droga di vario tipo occultato fra macerie rifiuti di vario tipo, per questo un 28enne cagliaritano, Michael Secci, già noto alle forze di Polizia, è stato arrestato dagli uomini della Squadra volante della questura di Cagliari. Gli agenti hanno notato il giovane uscire da una porta in ferro per poi richiudersela alle spalle con il passante. Alla vista della pattuglia, il giovane ha immediatamente buttato una busta e ha cercato di accelerare l'andatura per sfuggire ad un possibile controllo. I poliziotti, insospettiti da questi gesti, hanno fermato il ragazzo e recuperato la busta buttata poco prima, scoprendo all'interno una polvere di colore bianco, presumibilmente cocaina. Il controllo è stato esteso al locale da cui è stato visto uscire: occultati tra le macerie e altra spazzatura, sono stati rinvenuti quasi un chilo e trecento grammi di hashish, quaranta grammi di cocaina, venti grammi di marijuana e circa altri otto grammi di marijuana già confezionata in spinelli, nonché numerosi bilancini di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. (segue) (Rsc)