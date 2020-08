Sicilia: ricerca Ingv per mappa zone a maggiore pericolosità sismica di faglie Etna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mappa è frutto del lavoro di un team di esperti coordinato da Marco Neri, ricercatore dell'Ingv in comando presso la Struttura commissariale, e composto anche da geologi del Genio civile di Catania e dell'Agenzia Invitalia. Nella mappa si individuano sia le faglie che si sono attivate in occasione del sisma, sia le zone di maggiore pericolosità sismica nel territorio, distinguendole in Zone di attenzione (Zafac), Zone di suscettibilità (Zsfac) e Zone di rispetto (Zrfac). Il team di ricercatori e professionisti individuati dal commissario ha lavorato confrontando i rilievi geostrutturali di terreno con i numerosi studi (aerofotogrammetrici, geofisici, satellitari) pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e avvalendosi, inoltre, dei dati acquisiti dal gruppo specializzato Emergeo dell'Ingv. Tutte le fasi dello studio sono state condivise con il dipartimento della Protezione civile nazionale e della Regione Siciliana. (segue) (Com)