Regionali: Falanga (Udc), da sciacalli fare campagna elettorale sul Covid

- "De Luca rifletta prima di fare campagna elettorale sul Covid. Il rischio, infatti, è quello di incappare nel classico boomerang". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Ciro Falanga, coordinatore regionale campano dell'Udc, che ha aggiunto: "Se ieri il governatore avocava a sé i meriti di aver impedito che il contagio attecchisse nella nostra regione, oggi ne consegue che il principale responsabile del dilagare del virus in Campania (nelle ultime 24 ore sono stati registrati 270 nuovi casi, un record dall'inizio della pandemia) è proprio lui". Quindi ha spiegato: "Premesso che, secondo me, è da sciacalli fare campagna elettorale sul coronavirus, tuttavia una riflessione, in casi del genere, sorge spontanea: se l'inquilino di palazzo Santa Lucia ha preteso di intestarsi i meriti di aver impedito che il virus della Sars Cov2 dilagasse a casa nostra, ne deriva che ora è demerito suo se il morbo si sta diffondendo in maniera così massiccia in Campania". (segue) (Ren)