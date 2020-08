Regionali: Falanga (Udc), da sciacalli fare campagna elettorale sul Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque il parlamentare centrista e coordinatore campano dell'Unione di Centro Ciro Falanga ha proseguito: "la colpa della crescita dei contagi non può mai essere ascritta agli amministratori locali. Ne sono convinto e questo vale per la Lombardia come per il Lazio ed, a maggior ragione, per la Campania". Infine Falanga ha concluso richiamando il governatore a toni più miti: "Se il buon De Luca ha inteso rilanciare la propria immagine offuscata da un quinquennio di malamministrazione, armandosi di lanciafiamme ed ergendosi a strenuo difensore del popolo campano contro il nemico Covid che avanza, si assuma oggi il peso della responsabilità che ne deriva non essendo egli riuscito ad arginare la minaccia". (Ren)