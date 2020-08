Sardegna: preoccupazione per lavoratori Porto Canale Cagliari, Uil, "prevalgono interessi di bottega"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quale futuro occupazione per i 200 lavoratori della Cict del porto di Cagliari la cui cassa integrazione termina domani, 2 settembre? Se lo chiede la Uiltrasporti Sardegna che esprime "grande preoccupazione" per la situazione. "Abbiamo appreso che Contship Italia e Cict hanno dato parere negativo alla proroga degli ammortizzatori sociali - si legge in un comunicato firmato dal segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca - possibile grazie a uno specifico comma (terzo dell'art. 60) del decreto Agosto, i cui costi sarebbero totalmente assorbiti dalle istituzioni. La proroga è stata un risultato ottenuto con fatica e determinazione, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori e le loro famiglie. Ma evidentemente ancora oggi, sul Porto di Cagliari, prevalgono interessi di bottega a discapito del bene pubblico". (segue) (Rsc)