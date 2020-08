© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, informa di essere intervenuto alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Campania a sostegno del candidato presidente Caldoro. "E' la persona giusta per far ripartire Napoli e la Campania. Ho voluto personalmente la sua candidatura a lui mi legano stima, considerazione e amicizia", aggiunge il leader azzurro su Twitter.(Rin)