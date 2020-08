Campania: Zinzi (Lega), solidarietà a infermiere aggredito all'ospedale di Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà all'infermiere dell'ospedale di Caserta attualmente in prognosi riservata perché vittima di una brutale aggressione durante l'orario di lavoro. Purtroppo non è la prima volta che il personale del San Sebastiano è vittima di questi atti criminali. Sono diverse le denunce e gli esposti sul tema della sicurezza sia da parte del sindacato che dell'ordine dei medici e quello degli infermieri, ma sono finite nel nulla. La cosa più grave è che l'episodio questa volta sarebbe avvenuto davanti alla tenda del triage ai danni di un operatore sanitario impegnato nell'emergenza Covid. Il modello sanità senza sicurezza non può funzionare". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi.(Ren)