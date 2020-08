Sardegna: approda a Cagliari il World Padel Tour, le stelle della disciplina si sfideranno nell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva in Sardegna il Word Padel Tour: Cagliari sarà la prima host city del Sardegna Opens, dal 6 al 13 settembre 2020: l'evento è curato Nsa Group con collaborazione della Regione Sardegna e della città di Cagliari, e sarà realizzato grazie alla collaborazione con la Federazione internazionale di padel e quella di tennis. "Si tratta di un mezzo per lanciare un segnale forte di rinascita e fiducia dopo i difficili mesi trascorsi e continuare a comunicare al mondo intero il territorio sardo, l'offerta turistica immensa dell'isola e la ricchezza delle sue millenarie tipicità”, hanno spiegato gli organizzatori. La tappa di Cagliari sarà la prima del tour a giocarsi fuori dalla Spagna dopo l'emergenza Covid-19: a partecipare saranno i migliori giocatori, dai due spagnoli Ale Galan e Juan Lebron all'esperto duo formato da Navarro e dal brasiliano Pablo Lima. Senza scordare gli argentini Franco Stupaczuk e Sanyo Gutierrez e il mix tra Fernando Belasteguin e Agustin Tapia. Tra le donne, curiosità per la veterana Marta Marrero e per Ari&Ale, Ariana Sanchez e Alejandra Salazar, vincitrici dell'ultimo Masters. (Rsc)