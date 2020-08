Molise: Fanelli (Pd), promuoverò discussione in Consiglio regionale per macroregione adriatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fanelli, "riprendendo la proposta della Fondazione Agnelli ricordata dal professor Di Giandomenico, la 'Marca adriatica' può rappresentare un nuovo inizio riformista. Un nuovo tentativo di ridisegnare il territorio nazionale, fondato sulla cooperazione rafforzata offerta dall'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che offre alle Regioni la possibilità di associarsi liberamente, attraverso accordi (bilaterali o plurilaterali) ratificati dalle rispettive leggi regionali, senza necessità di riforme costituzionali, per svolgere insieme alcune funzioni. Senza cancellare le proprie istituzioni, basandosi su meccanismi di gestione simili a quelli europei. Come ad esempio sulle infrastrutture strategiche a carattere multiregionale, o sulla prevenzione sismica e la protezione civile, partendo dal lavoro avviato da Legnini sul terremoto - ha proseguito ancora la consigliera regionale molisana -, che potrebbe proseguire sulla scorta di un nuovo modello fondato proprio sulla cooperazione rafforzata. Un contributo di sistema che si innesta anche nel ragionamento sulla riforma costituzionale e sul prossimo referendum, perché è impossibile approdare al regionalismo differenziato a Regioni invariate e perché prevalga la logica dell'efficienza e della riorganizzazione armonica". Infine da Termoli, ha spiegato sempre Fanelli, "è partito un messaggio preciso chiedendo ad Ali di stilare e farsi promotrice a livello nazionale di un 'Manifesto per un nuovo regionalismo' da inserire nel Piano nazionale delle riforme, mentre da parte mia promuoverò la discussione nel Consiglio regionale del Molise, partendo dalla discussione di ieri, per avviare lo studio e la condivisione della costituzione della macroregione adriatica". (Gru)