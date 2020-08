Sardegna: Sileri, ingiusto bollare l'Isola come terra di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esiste un caso Sardegna, l'Isola è un luogo sicuro o pericoloso esattamente come qualsiasi altro luogo. Tutto dipende dai comportamenti e dal rispetto delle regole". Lo ha affermato il viceministro della Salute,Pierpaolo Sileri, intervistato dal quotidiano "L'Unione Sarda". L'esponente del governo Conte stempera le polemiche fra Lazio e Sardegna, nate con le accuse dell'assessore D'Amato alla Sardegna di diverse mancanze in fatto di previsione e tracciamento: "Credo che le polemiche non siano utili a nessuno - ha spiegato Sileri - Lazio e Sardegna facciano la pace, serve dialogo e massima collaborazione". Il viceministro, inoltre, si dice convinto che le autorità regionali sarde abbiano gestito bene la situazione: "Quello che è successo in alcune aree della Sardegna a mio avviso poteva essere evitato - ha detto a tal proposito Sileri - ma nel momento in cui ci sono stati i focolai sono stati gestiti adeguatamente, c'è stato un buon contenimento. Alcune cose potevano essere fatte meglio ma è facile parlare col senno di poi". (segue) (Rsc)