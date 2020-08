Sardegna: riprende domani in Consiglio regionale esame riforma del Sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderà domani alle 11 in Consiglio regionale l'esame del testo unificato sulla riforma del Sistema sanitario regionale: all'esame gli articoli 17 e 41, che riguardano rispettivamente il trasferimento dell'ospedale Microcitemico e dell'ospedale Businco all'azienda sanitaria n. 8 e il Piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione dei presidi ospedalieri. È stata invece convocata per il prossimo due settembre, compatibilmente con i lavori dell’aula, la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli: all’ordine del giorno, oltre l'elezione di un segretario, l'audizione dei rappresentanti di Unioncamere sul decreto legge 178 “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)” e sulla proposta di legge 177 "Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)". Saranno poi esaminati il testo unificato Pl 100-Dl 105 "Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006", il testo unificato Pl 154-Dl 184 "Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)" e la Pl 47 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". (Rsc)