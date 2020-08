Coronavirus: Mazzoni (Campania Libera), ripartizione fondi penalizzante per famiglie Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero che il riparto dei 3,5 miliardi stanziati dal fondo Covid per i servizi essenziali, tra i quali asili nido, mense e trasporti, è definitivo, vuol dire che il governo è antimeridionalista o ignorante. Sicuramente è sordo a ogni appello. La vecchia questione del Sud, più volte da me segnalata, che riceve meno delle altre parti del Paese per l'applicazione di illegittimi criteri di calcolo della spesa, si ripropone in questi giorni con argomenti ancora più forti". Lo ha dichiarato Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali: "L'emergenza Covid-19 ha scatenato la produzione di suggestivi argomenti da parte dei sostenitori dello status quo, secondo i quali anche i bonus per ristorare le perdite da pandemia devono seguire gli stessi criteri. Risultato è che, per le privazioni e le perdite subite, a un cittadino di Milano vanno 187 euro e a uno di Napoli 42. Come già avvenuto per il bonus per le città d'arte, anche in questo caso i criteri di ripartizione del fondo sono fortemente penalizzanti per le regioni meridionali". (segue) (Ren)