Coronavirus: Mazzoni (Campania Libera), ripartizione fondi penalizzante per famiglie Sud (2)

- Mazzoni ha aggiunto: "Non possiamo più accettare che il Sud non riceva quello che la Costituzione gli riconosce come dovuto, a partire dal 34 percento di investimenti di risorse pubbliche, più che mai essenziali a garantire livelli accettabili di infrastrutture e servizi. I diritti dei bambini sono uguali a ogni latitudine".E quindi ha concluso: "Le regioni meridionali non possono continuare a essere danneggiate sulla base di criteri antistorici, soprattutto a fronte degli enormi sforzi messi in campo per garantire ai cittadini i servizi essenziali. Basti pensare alla recente uscita della Campania dal commissariamento della sanità, che ha comportato scelte rigorose e talvolta impopolari. Questa è l'ultima battaglia, altrimenti perderemo la guerra". (Ren)