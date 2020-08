Whirlpool: Fiom, incontro con Di Maio per sollecitare convocazione riunione Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delegazione di lavoratori della Whirlpool di Napoli sabato ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite del Giffoni Film Festival, il quale ha affermato che la vertenza è per il Governo una battaglia di sovranità nazionale. Auspichiamo che nel frattempo il Governo sia intervenuto presso la proprietà americana di Whirlpool per una modifica delle posizioni espresse per voce dell'amministratore delegato La Morgia che ha confermato la chiusura delle attività produttive del sito di Napoli il 31 ottobre". Lo hanno dichiarato in una nota Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore elettrodomestico e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli: "Ci aspettiamo che Di Maio, come promesso nel corso dell'incontro con i lavoratori, provveda a sollecitare il ministro Patuanelli per l'immediata convocazione al Mise dell'incontro con l'azienda e le organizzazioni sindacali. Non vorremmo dover mettere ancora una volta in campo iniziative di lotta finalizzate a ottenere il tavolo".(Ren)