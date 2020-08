Sardegna: Coldiretti, quindici anni per ricostruire i boschi devastati dagli incendi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incendi ogni anno trasformano in cenere anche centinaia di ettari di bosco, mettendo a rischio uno dei polmoni forestali più importanti d'Italia, quello sardo che rappresenta l'11 per cento dell'intero patrimonio nazionale. Oltre il 50 per cento della superficie sarda è occupata infatti dal bosco (la media nazionale è di poco sotto il 35 per cento). "Un costo drammatico - conclude il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti -. Come abbiamo chiesto a livello nazionale occorre investire in prevenzione, sorveglianza e soprattutto in educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinante per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Ed un ruolo di primo piano può e deve essere svolto dalle aziende agricole, vere sentinelle e conoscitrici del territori". (Rsc)