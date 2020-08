Campania: Petrenga (Fd'I), De Luca non rispetta decisioni magistrati su scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un paese civile e democratico i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria devono essere rispettati. Il presidente De Luca, purtroppo per i campani, è l'eccezione che conferma la regola". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga: "Da oggi, infatti la regione Campania sta agendo, senza paura di smentita alcuna, nell'illegittimità per mancata ottemperanza di un decreto presidenziale del Tar Campania dello scorso 20 agosto che, accogliendo l'istanza di misura cautelare monocratica presentata dall'Ic "De Amicis- da Vinci" di Caserta sul ricorso dalla stessa presentato avverso il piano di dimensionamento scolastico della città di Caserta, ha ordinato agli organi regionali di riesaminare, entro 10 giorni, il piano di dimensionamento scolastico impugnato". Petrenga ha spiegato: "Ebbene, nonostante siano spirati i termini concessi, la regione Campania non ha ottemperato all'ordine impartito dai giudici amministrativi napoletani, costringendo l'ufficio scolastico regionale per la Campania ad autorizzare l'avvio del prossimo anno scolastico secondo il piano di dimensionamento scolastico impugnato". (segue) (Ren)