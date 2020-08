Sardegna: Sileri, ingiusto bollare l'Isola come terra di contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E a proposito dei focolai nei locali notturni e agli errori commessi, il viceministro ha affermato: "I locali potevano stare aperti con una serie di condizioni, come gli ingressi contingentati, la registrazione delle identità dei clienti, il distanziamento, l'uso delle mascherine. Ma, evidentemente, qualcuno ha pensato che il virus a lui non gli attaccasse, così non ha seguito le norme. Li definirei sbagli occasionali". Quanto al clamore mediatico suscitato dal casi di contagio nell'Isola, Sileri è sicuro: "Se n'è parlato troppo pure e male. Ma è così all'inizio dell'emergenza. Io sono contrario a dare ogni giorno il numero dei nuovi casi, dei morti, dei ricoveri. Andrebbe diffuso un bollettino settimanale con il trend. Servirebbe più rispetto per le vittime, silenzio e maggior attenzione per ciò che dicono gli scienziati". "Ci sono campanelli d'allarme ma non siamo preoccupati - ha detto il viceministro a proposito dei nuovi casi di positività - il numero dei contagi è relativamente basso, vengono colpiti i giovani, gli anziani sono rimasti relativamente protetti. La preoccupazione ci sarà se i casi aumenteranno, se il virus attaccherà le persone più fragili, se ci sarà un afflusso significativo negli ospedali e nelle terapie intensive. Al momento è tutto sotto controlli, dunque, non mi stancherò di ripeterlo, rispettiamo le regole". (Rsc)