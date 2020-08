Sicilia: ricerca Ingv per mappa zone a maggiore pericolosità sismica di faglie Etna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi casi, quindi, per una ottimale gestione del territorio si deve tener conto non soltanto dello "scuotimento" generato dal sisma ma, altresì, considerare l'esistenza delle fratture superficiali che hanno prodotto una deformazione permanente del suolo e che condizionano, quindi, le scelte da operare nella pianificazione della ricostruzione. Per la migliore conoscenza e diffusione possibile dei risultati raggiunti dall'importante lavoro, la mappa è stata pubblicata sul sito del commissario ed alcuni contenuti sono stati digitalizzati, semplificati e resi disponibili anche attraverso un'applicazione WebGis, ovvero mediante una elaborazione grafica di immediata comprensione e facilmente accessibile attraverso qualunque supporto informatico, compreso i comuni smartphone. Il WebGis permette di "navigare" sul territorio scegliendo tra diversi tipi di visualizzazione geografica, evidenziando le faglie e le zone pericolose ed individuando la posizione di un determinato sito di interesse, come la propria casa, semplicemente digitando il suo indirizzo nell'apposita casella dell'applicazione. (segue) (Com)