Agricoltura: Coldiretti, accordo storico con Rummo per produzione pasta solo da grano italiano

- "Nasce il primo storico accordo di filiera tutto sannita tra il pastifico Rummo di Benevento e la Coldiretti, per realizzare una pasta 100 percento da grano italiano". L'annuncio in una nota che ha illustrato i dettagli dell’intesa che "saranno presentati alla stampa domani alle ore 11 presso la sala Vetrone della Coldiretti Benevento". Saranno presenti Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato dell’omonimo Pastificio nell’area Asi Benevento a Ponte Valentino, e Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente della federazione sannita. La conferenza stampa coincide con il primo scarico di grano duro presso la cooperativa Cecas in contrada Olivola, che fungerà da piattaforma per gli agricoltori.(Ren)