Regionali: domani a Napoli si presenta la lista di Più Europa con De Luca

- Domani alle ore 11 all'Hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia, Napoli, sarà presentata alla stampa, la lista Più Campania in Europa, parte integrante della coalizione del presidente Vincenzo De Luca. L'annuncio in una nota. Saranno presenti oltre ai candidati, il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il deputato Benedetto Della Vedova (segretario nazionale Più Europa), Pier Camillo Falasca, vice segretario nazionale di Più Europa e i portavoce regionali di Più Europa, Bruno Gambardella, Alessandra Senatore e Manuela Zambrano. (Ren)