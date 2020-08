Sardegna: preoccupazione per lavoratori Porto Canale Cagliari, Uil, "prevalgono interessi di bottega" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Fatichiamo a comprendere le motivazioni del no - si legge ancora nel documento - se non con la convinzione che anche questo passaggio risponda alla precisa volontà di affondare l'economia della Sardegna, in favore di interessi di parte e di opachi centri di potere. Con questa azione rischia di essere cancellata la professionalità, seconda a nessuno nel Mediterraneo, della forza lavoro nata ormai oltre vent'anni fa con soldi pubblici regionali, e della realtà portuale di Transhipment di Cagliari (seconda in Italia dopo Gioia Tauro), messa fuori mercato da precise e scellerate scelte industriali del soggetto uscente. Ci diciamo ancora una volta contrari alla divisione della banchina, che ben pochi benefici porterebbe relativamente a crescita occupazionale ed economica - prosegue la Uil Trasporti Sardegna -. Ribadiamo la contrarietà a ipotizzare scenari differenti rispetto a un rilancio con un operatore internazionale. Non comprendiamo la fretta di sistemare 'purché sia' la questione del Porto Canale. Portiamo l'esempio di Taranto, che in questi mesi riparte con un grande player internazionale quale Yilport (azionista al 25 per cento in Cma Cgm)".