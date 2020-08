Sardegna: consigliere regionale si mette in isolamento domiciliare, io e la mia famiglia venuti a contatto con coppia di positivi al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale sardo Eugenio Lai, di Liberi e uguali, si è messo in isolamento domiciliare precauzionale insieme alla sua famiglia, in attesa di essere sottoposti al tampone per coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso dal suo profilo Facebook: "Una coppia di amici - scrive l'esponente di Leu - con cui siamo venuti a contatto dieci giorni fa ci ha comunicato di essere positiva al Covid-19. A loro va la mia più grande vicinanza, un augurio di pronta guarigione e un ringraziamento per averci avvisato immediatamente. A questo si aggiunge una dipendente comunale che è in attesa dell'esito del tampone. Non voglio creare allarmismi - afferma ancora Lai - ma per senso di responsabilità e serietà, anche per il ruolo che ricopro, ho deciso di rendere pubblici questi fatti. Ho già annullato gli appuntamenti programmati per i prossimi giorni. Sarà mia cura con la trasparenza di sempre avvisare tutti pubblicamente dell'esito del tampone che ci verrà fatto. Comunico inoltre - conclude il consigliere regionale - che in questo momento non risultano positivi al Covid-19 a Escolca". (Rsc)