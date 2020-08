Campania: Petrenga (Fd'I), De Luca non rispetta decisioni magistrati su scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrenga ha proseguito: "Ciò nonostante questo sia stato già ritenuto viziato a causa dei presupposti controversi della delibera comunale sul quale si è fondato ed in attesa della prossima udienza fissata al prossimo 16 settembre". Petrenga ha continuato: "Gettando così nell'insicurezza totale sulla regolarità del prossimo anno scolastico non solo il corpo docente ed il personale scolastico interessato, ma anche gli alunni e tutte le famiglie casertane. Ciò che sta accadendo in Campania, ed in particolare nella città di Caserta, è di una gravità assoluta. È inaccettabile che chi si candida ad assumere ruoli istituzionali sia poi il primo ad eludere la legge, non rispettando i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per tali motivi presenterò un'apposita interrogazione parlamentare, affinché si faccia luce su una pagina controversa del nostro territorio". (Ren)