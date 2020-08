Abruzzo: istituito premio al Giornalismo 2020 nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La facoltà di Bioscienze e Tecnologie agroalimentari e ambientali e la facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università di Teramo promuovono il premio al Giornalismo 2020 nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità agroalimentare istituito dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit) Food, un organismo indipendente dell'Unione europea creato nel 2008 per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa. L'evoluzione del sistema agroalimentare volge sempre più a una maggior trasparenza verso il consumatore di quelle che sono le qualità tecnologiche e nutrizionali del prodotto, oltre all'impatto dell'intero ciclo produttivo sull'ambiente e sulle risorse a nostra disposizione. Parallelamente, è necessaria la diffusione di nuovi strumenti comunicativi proprio rispetto al tema della sostenibilità, generalmente percepito come direttamente impattante sul benessere quotidiano dell'individuo e strettamente connesso alle tematiche ambientali. Tuttavia, proprio la trasformazione dei modelli e degli strumenti comunicativi implica un ripensamento della comunicazione della sostenibilità da parte dei media e delle organizzazioni. Il premio al Giornalismo 2020 si propone di incoraggiare il lavoro dei professionisti dei media, su tutti i supporti (stampa, radio, televisione e Internet) nel loro lavoro per diffondere i valori legati alla sostenibilità nel settore agroalimentare, con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione dell'ecosistema alimentare, diffondere i valori associati a un'alimentazione sana e sostenibile, facilitare l'emergere di nuovi prodotti e l'accesso dei consumatori ad alimenti di qualità, rendere fruibili le informazioni ai consumatori. (Gru)