Sardegna: si organizza ponte navale per riportare a casa circa 300 villeggianti positivi al coronavirus

- Sono 691 le persone positive al coronavirus presenti sul territorio della Sardegna. La maggior parte di loro (665) si trova in isolamento e per 300 turisti, positivi asintomatici, la Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro dall'Isola in collaborazione con le regioni Sardegna e Lazio. Le persone interessate per quello che si preannuncia come un "ponte navale" (verranno infatti utilizzati i traghetti e non gli aerei, come ipotizzato in un primo momento) sono le persone contagiate o quelle che risultano tra i "contatti stretti" dei positivi da Covid-19. A stilare l'elenco saranno le autorità sanitarie sarde. I villeggianti positivi da trasferire dall'altra parte del Tirreno dovrebbero essere prelevati da pullman ed essere trasportati direttamente sulla nave che verrà utilizzata per il trasporto verso la penisola. Nel frattempo nell'Isola proseguono le attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) con i tamponi che vengono effettuati ai casi sospetti. Il coordinatore dell'Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro, ha assicurato che si procede con il secondo test per coloro che sono risultati positivi nei giorni scorsi nelle località turistiche del nord dell'Isola. (Rsc)