Regionali: Esposito (Lega), De Luca faccia tosta a sfidare Salvini su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca durante una sua diretta Facebook andata in onda oggi ha apertamente sfidato Matteo Salvini sui temi della sanità ed ha dichiarato che nei prossimi giorni esporrà ai campani quanto fatto in questo settore. Nulla da dire, la faccia tosta del governatore è pari solo alla sua inconcludenza amministrativa. Se avesse un'etica, dopo lo scandalo ospedali covid, si sarebbe dimesso e ritirato a vita privata". Lo ha dichiarato in una nota Maurizio Esposito, candidato per la Lega nella circoscrizione napoletana. (Ren)