Sardegna: Faita Federcamping, Regione agisca legalmente per campagna mediatica vergognosa su Covid

- "Sono quantificabili in milioni di euro le perdite dovute ai disastri di questa campagna martellante quanto vergognosa contro la Sardegna additata come untore di Covid". L'accusa arriva da Faita Federcamping Sardegna che chiede alla Regione "di tutelarci legalmente in tutte le sedi giudiziarie". Dopo Ferragosto "con l'inizio di questa azione di disinformazione e diffamatoria - evidenzia il presidente di Faita Sardegna Nicola Napolitano - si è registrato un crollo e una massiccia cancellazione delle prenotazioni. Un danno quantificabile in diversi milioni di euro, con la perdita di centinaia di posti di lavoro e le ripercussioni sull'immagine per una intera Regione. La stagione era già di per se disastrosa perché è partita monca, con tre mesi di ritardo, a luglio anziché ad aprile, ed abbiamo cominciato a vedere i primi risultati ad agosto - spiega Napolitano - e con fiducia guardavamo a settembre. Ma dopo Ferragosto abbiamo assistito a cancellazioni e disdette continue con la definitiva compromissione della stagione che già contava la perdita dell'80 per cento del fatturato rispetto ai 230 milioni di euro incassati nel 2019". (segue) (Rsc)