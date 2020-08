Calcio: in Abruzzo prima partita in Italia aperta al pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Napoli, alla sua prima uscita stagionale con le formazioni di Eccellenza abruzzese, L'Aquila e Castel di Sangro, riassapora il calore dei tifosi, tenuti, però, ad indossare la mascherina ed al rispetto del distanziamento sociale. E' la prima volta, dalla fine del lockdown, che torna a giocare davanti a degli spettatori. L'ultima partita ufficiale, lo scorso 4 marzo, prima del blocco dei campionati per il diffondersi della pandemia, era stata disputata proprio da una squadra abruzzese, il Pescara, in trasferta con lo Spezia, poi promosso in Serie A. A giudicare dalla compostezza del pubblico e dai commenti degli addetti ai lavori (in tribuna sono presenti anche i vertici del sodalizio partenopeo), ci sono tutti i presupposti perché l'esperimento riesca. Anche se poi - precisa la nota - bisognerà attendere qualche giorno per avere conferme concrete in tal senso. (segue) (Com)